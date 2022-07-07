Atletler Almanya yolcusu

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Mayıs ayında düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda birinci olan atletler Almanya’da yarışacak.

Geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Mersinlik’te düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda genel klasmanda birinci olan Veli Atikoğlu ve Gönül Çeliker, Almanya’nın Waldkirchner şehrinde düzenlenecek “Waldkirchner Kirchturmlauf” yarışına katılmaya hak kazanmıştı. Şehrin 50’nci kuruluş yıldönümü kapsamında bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan yarışa Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda katılacak olan Atikoğlu ve Çeliker 10 kilometre kategorisinde yarışacak. Atletler Pazar günü yapılacak yarışa katılmak için Cuma günü adadan ayrılacak.

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07/07/2022 15:53