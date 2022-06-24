Atletlerimiz Türkiye’nin en iyisi olmak için piste çıkıyor

Atletlerimiz Buse Savaşkan, Doğa Erek ve Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından 25 - 26 Haziran 2022 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek 90. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda, KKTC adına yarışacak.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’nın kafile başkanlığında ve Celal Keleş’in antrenörlüğündeki ekibimiz dün (23 Haziran Perşembe) adadan ayrılarak Bursa’ya gitti.

Sporcularımız son hazırlıklarını bugün (24 Haziran Cuma) yarışların gerçekleşeceği Bursa Atıcılar Olimpik Stadı’nda tamamlayarak yarış vaktini beklemeye başladı.

90. Türkiye Şampiyonası

İlk kez 1924 yılında yapılan ve Türkiye’nin en eski ulusal şampiyonalarından biri olarak spor tarihinde önemli bir yere sahip Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, tarihteki 90. Türkiye birinciliği olacak.

Büyüklerin yanı sıra U23 Atletizm Şampiyonası olarak da gerçekleşecek olan yarışlar, Youtube TAF TV’den canlı olarak yayınlanacak.

İki günde erkekler ve kadınlarda toplam 42 branşta şampiyonlar belirlenecek.

Şampiyonada 600’ün üzerinde elit atlet mücadele edecek.

Doğa ve Yiğitcan sprintte mücadele edecek

Sporcularımızdan kadınlarda Doğa Erek, erkeklerde ise Yiğitcan Hekimoğlu iki gün boyunca sprint branşlarında zorlu mücadelelere çıkacak.

İki sporcumuz da ilk gün sabah seansında 100 metre seçmeleri, ikinci gün sabah seansında ise 200 metre seçmeleri için pistte olacak.

Sporcularımız seçme serilerinde başarılı olmaları durumunda akşam seanslarında yapılacak olan finallerde yarışma hakkı elde edecek.

Kadınlar 100 metre seçmeleri 8 ayrı seride, 200 metre seçmeleri 6 ayrı seride koşulacak. Erkeklerde ise 100 metre seçmeleri 11, 200 metre seçmeleri de 13 ayrı seride gerçekleşecek.

Buse yüksek atlamada şampiyonluk kovalayacak

Kadınlar yüksek atlamada bu sezon 1.88’lik kariyer derecesiyle Türkiye’nin bir numarası konumundaki sporcumuz Buse Savaşkan yarışların ikinci gününde piste çıkacak.

Buse, 25 Haziran – 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Cezayir’in Oran kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları öncesinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Sakallı: “KKTC adına yarışacak olmaları bizleri gururlandırmaktadır”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, şampiyona ve organizasyonda mücadele edecek sporcularımızla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımızın KKTC adına yarışacak olmaları bizleri gururlandırmaktadır. Burada çok iyi şekilde ağırlanıyoruz ve yakın ilgi görüyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu ile olan ilişkilerimiz sayesinde sporcularımız da bizleri yanlarında gördüğü için daha çok motive oluyorlar. Şampiyonada ülkemiz adına yarışacak üç sporcumuza da başarılar dileyerek iyi dereceler elde etmelerini temenni ediyorum.”

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24/06/2022 16:05