Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış

 Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu.

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08/11/2022

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Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağış

 Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışta bulundu.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi sahibi Ahmet Sanver tarafından yapılan bağış sonucunda 12 meme protezi alındığını belirtti.

Kocaismail, “Pembe Ay olarak farkındalık etkinlikleri yaptığımız ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda meme protezi talebiyle dilekçe yapan 12 kadınımızın sevinci görülmeye değerdi” ifadelerini kullandı.

Kocaismail, bütçe gerektiren protezlerin alımı için duyarlılıkla bağış yapan Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi tüm yetkililerine teşekkür etti.

08/11/2022 10:47
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TAGS: Atlex Co. Önder Alışveriş Merkezi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, bağış
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