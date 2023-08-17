Atlı, İçişleri Bakanlığı’ndan cezaevinde yaşananlarla ilgili açıklama istedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Merkezi Cezaevi’nde, basına yansıyan darp iddialarına işaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nı acil soruşturma ve açıklamaya, mahkûm ya da tutuklu yakınlarını da kendilerine ulaşmaya çağırdı

-Atlı: "Cezaevinde darp işkence suçunu oluşturur, Bakanlık derhal açıklama yapmalı"

Mine Atlı, bir gazetede yer alan, cezaevinde yaşananlarla ilgili haberlere işaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nın neler olduğuna dair derhal açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Atlı, “Bir mahkûmu darp etmek işkence suçunu oluşturur, ilgili komitenin derhal toplanarak konuyu araştırıp bilgi vermesi elzemdir. İnsan haklarına saygı duyulmayan bir iklimde hiçbir refahtan bahsetmek mümkün değildir” dedi.

-“Aile yakınları bize ulaşsın”

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Mine Atlı, darba uğradığı söylenen mahkûm veya tutukluların ailelerine, kendilerine ulaşmaları için çağrı yaptı.

Atlı, “Neler oluğuyla ilgili aile yakınları TDP’ye de, direkt her birimize de ulaşabilir. Konu hakkında ne kadar bilgi edinirsek, kendilerinin haklarını o denli kapsamlı savunacağımızı düşünerek bize bildiklerini ve duyduklarını anlatsınlar” dedi.