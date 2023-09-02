Atlı, Kıb-Tek münhal sınavıyla ilgili iddialar konusunda harekete geçilmesini istedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yapılan 500’den fazla kişinin katıldığı yazılı münhal sınavı için ortaya atılan şaibe iddialarıyla ilgili yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan iddiaların skandal niteliğinde olduğunu kaydeden Atlı, hazırlanarak ya da bilgisiyle sınavı kazanan kişilerin hakkının gasp edilmiş olabileceğini belirtti.

Mine Atlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bu iddialar karşısında Kıb-Tek Yönetim Kurulu, hükümet yetkilileri ve muhalefetin sessiz tutumunun dikkat çekici olduğunu savundu.

Atlı, kurumda örgütlü sendika El-Sen’in de konunun üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

Atlı, “İddiaların bir teki bile doğru çıkarsa hapisliğe varan cezalar gerektiren suçların işlenmiş olabileceği ihtimali de ortaya çıkacaktır. Bu derece dehşet verici bir şaibe ortadayken resen harekete geçebilecek olan yetkili kurumlar ne bekliyor? Sınavı hiçbir gerekçe göstermeden bir hafta ertelemiş olan Başbakan Ünal Üstel’in bugünkü şaibelerde payı nedir? İddialar derhal araştırılmalı ve sonuç tüm kamuoyuyla paylaşılmalıdır” ifadelerini kullandı.