Atlı: Muhalefet açısından tepkinin orantılı olduğunu düşünüyorum…

Toplumcu Demokrasi Partisi MYK üyesi Mine Atlı, mecliste yaşanan başkanlık seçimini ve Zeki Çeler ile CTP arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi “Ne başkanımız ne de CTP’nin böyle bir polemiğe girecek lüksü yok!” dedi.

Kıbrıs Postası TV’de konuşan Atlı, mecliste yaşanan seçim sürecinin toplumun siyasete olan bir kuruşluk inancını da tamamen berhava ettiğini söyledi.

Atlı, şuanda yapılması gerekenin cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak olduğunu ekledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi arasında Zeki Çeler’in “CTP’li milletvekilleri Ziya Öztürkler’e oy verdi” söylemi sonrası yaşanan gerginliği “üzücü” olarak yorumlayan Mine Atlı “Biran önce bundan çıkmamız gerekir. Bu tek taraflı durum değil. Ne başkanımız ne de CTP öyle bir lükse sahip değildir şuan böyle bir polemiğe girecek kadar. Siyasette bir takım şüpheleri dile getirmek mümkün olabilir. Bunlar dile getirilebilir. Bir tepki verildi. Muhalefet açısından tepkinin orantılı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapmamız gereken kolları sıvayıp önümüzdeki sınava bu kadar yıpranmışlıkla bakmamız gerekir” dedi.