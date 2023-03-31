Atlı: Önemli olan polis gücünü artırmak değil suç ve suçlu oranını düşürmektir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, bir toplumdaki güvenliğin, ekonomik refah seviyesi, sınır kapılarının denetimleri ve barışçıl politikalarla sağlanacağını belirtti.

Atlı, ‘polis teşkilatını güçlendirme adı altında, polisin topluma karşı bir gözdağı aracı olarak kullanılmasına’ sonuna kadar karşı olacaklarını söyledi.

Mine Atlı bugün yaptığı yazılı açıklamada, TC Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne dün yapılan bir törenle hibe ettiği toplumsal olaylar ve eylemlerde kullanılan ve akrep olarak anılan araçlar, silahlar ve teçhizatlar konusunu değerlendirdi. Atlı, “Kıbrıs Türk toplumu, toplumsal çatışmaların olduğu dönemlerde dahi böylesine ağır silahlar kullanmamıştır. ‘Polis teşkilatının güçlendirilmesi’ olarak lanse edilenin aslında ‘polisi topluma karşı güçlendirmek’ olduğunu görmüyor değiliz” iddiasında bulundu.

Atlı, bir ülkenin ve toplumun güvenliğinin, ağır silahlar ya da araçlarla değil, sınır kapılarının denetimiyle, ülkeye giriş çıkışların kontrolüyle, ekonomik refah seviyesinin yükseltilmesiyle, bilim, sanat ve eğitimle sağlanabileceğini, önemli olanın suça karşı polis gücünü artırmaktan ziyade, suç ve suçlu oranını düşürmek olduğunu belirtti.

Getirilen araçların toplumsal eylemlerde kullanılacağını savunan Atlı, ‘topluma kendi polisinin eliyle gözdağı vermenin o topluma güvenliği getirmeyeceği gibi tam aksine huzursuzluğu sirayet ettireceğini’ söyledi.

Bu habere tepkiniz:



31/03/2023 16:06