Atlı: Tatar açıkça AKP’nin seçim propagandası yapıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türkiye’de seçimin ardından iktidarın değişmesi ve bununla birlikte Kıbrıs politikasının da değişmesi durumunda görevi bırakacağını söylemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Atlı, “Tatar’ın açıkça AKP’nin seçim propagandası yaptığını” öne sürdü.

Yazılı açıklama yapan Atlı, Tatar’ın kendi yurdu hakkında garantör de olsa başka bir devletin bir hükümetinin Kıbrıs politikasının değişmesiyle göreve devam edemeyeceğini söylemesi hem talihsizlik hem de kendine yakışan bir açıklamadır” ifadelerini kullandı.

Atlı, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yönlendirme yaptığını ve “Türkiye’deki seçimler için oy verecek olanlara, ‘AKP giderse ben de gitmek zorunda kalırım’ diyerek mesaj verdiğini iddia etti.

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23/03/2023 09:40