Atlı ve Yalçın ‘Başkanlık’ için yarışacak
Toplumcu Demokrasi Partisi 1. Olağanüstü Kurultayı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek.
11/03/2022
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1. Olağanüstü Kurultayı 13 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Genel Başkanlık için Mine Atlı ve Doğa Yalçın’ın yarışacağı kurultayda TDP üyeleri yeni başkanını belirleyecek.
Lefkoşa Hidden Garden’da saat 10.30’da başlayacak olan Kurultay, Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Divan Başkanlığını Ercan Hoşkara’nın yapacağı kurultayda ayrıca, solda işbirliği çalıştayında elde edilen veriler üyelere sunulacak.