ATM cihazları çalışmayacaksa niye diktiniz onları oralara?

Bu ülkede bir şey de tamam olmayacak mı?

Bir şeyle ilgili bir gün de sinir olmasak, bir gün de asabımız bozulmasın olmaz mı?

Olmaz… Bu ülkede illaki insanlar her konuda sinir olacak, her konuda morali bozulacak.

İnsanın ömrünü azaltıyor bu sorunlar, sıkıntılar…

Kullananlar bilecek mutlaka, bu ülkede ATM cihazı kullanmak da bir işkence…

ATM, yani “Automated Teller Machine”in kısaltılmışı, Türkçeye çevirecek olursak “Otomatik vezne makinesi” ya da halk arasında söylenişiyle bankamatik…

“Bankamatik” kelimesini ilk kez bir Türkiye bankası kullandığı ve onunla özdeşleştiği için diğer bankalar, “ATM” kısaltmasını kullanıyor.

ATM cihazları gerçekten de hayatımızı kolaylaştırdı, bu cihazla para yatırabiliyor, para çekebiliyor, EFT, havale yapabiliyor, fatura ödeyebiliyor ve benzeri işlemler yapabiliyoruz.

Bankada numara alıp, sıra beklemektense 7/ 24 istediğiniz saat işleminizi yapabiliyorsunuz.

Ancak ülke KKTC ise öyle olmuyor işte… Ülkemizde ATM cihazları sürekli arızalı.

“Ülkede onca sorun varken sen bu konuyu mu gündemine alıyorsun?” demeyin, bu da önemli bir sorun.

O cihazı oraya dikiyorsan çalışacak be kardeşim, ben mecbur muyum Lefkoşa’da sokak sokak dolaşıp çalışan ATM cihazı arayayım?

Hiç kusura bakmasınlar ama hem Türkiye’nin şube bankaları hem de yerel bankalar ATM cihazı konusunda sınıfta kaldı.

Gidiyorsun bir ATM’ye para vermiyor, bir diğeri para almıyor, bir diğeri arızalı, biri bozuk televizyon gibi çizgi çizgi, bir başkasının ekranı yana kaçmış yarım gözüküyor…

Bu ne yahu böyle? Bu işi de mi halledemiyoruz?

Cihaz, “Şu anda hizmet veremiyoruz” mealinden bir şeyler yazıp, en yakındaki AMT’yi tarif ediyor size ama o tarif ettiği ATM cihazı da arızalı.

Yahu bu ATM cihazları hayatımızı kolaylaştırsın diye yerleştirilmiyor mu şehrin çeşitli yerlerine. Evet ama pek öyle olmuyor işte…

Benzin bu kadar pahalıyken, şehir içinde otomobille sokak sokak dolaşıp, çalışan ATM cihazı aramak pek kârlı değil.

Daha iyisi eski model, gidip bir şubeden sıra numarası alalım, sıramızı bekleyelim, ATM cihazları da sokaklarda süs görevi görsün.

İllaki banka şubesi yanlarındaki ATM cihazları çalışacak, onlarda da kuyruk oluşuyor.

Banka şubeleri yanındaki ATM cihazları çalışacak, diğerleri çalışmayacaksa onları niye dikiyorsunuz ki oraya?

Ha tabii mesai saatleri dışında şube yanındaki bankalarda da arızalar baş gösteriyor.

Şehir içlerindeki ATM cihazları arızalı olunca, çalışan cihazların önünde kuyruk oluşuyor, kuyrukta sıkılanlar, numara alıp şubeye giriyor, hiç olmazsa içeride klima var, güneş başınıza geçmiyor.

Bir bakıyorum, ATM kuyruğundan bıkıp şubeye giren kişinin işi bizimkinden önce bitiyor. Ne tuhaf değil mi? Hani ATM süratti, kolaylıktı?

Bu arada sağ olsun bazı vatandaşların ATM’deki işi çok uzun sürüyor, birkaç kredi kartıyla geliyorlar, birini sokup diğerini çıkarıyorlar, abartısız 25 dakika ATM’yi meşgul eden kişi gördüm.

Öte yandan kartsız işlem yapmaya çalışan, yanlış numara giren, tekrar deneyen, başarılı olmayınca küfreden cihazı yumruklamak isteyen kişiler de var. Yukarıda kamera olduğunu görüyorlar, yoksa ATM cihazına tekme veya yumruk atarlardı kesin.

ATM’lerin arızalı olması bir dert, ATM’yi kullanmayı bilmeyen ya da bekleyenleri dikkate almadan saygısızca çok uzun işlemler yapanlar başka bir dert.

Mesela Ortaköy’de Lemar Süpermarket önündeki ATM cihazlarının birkaçının sürekli arızalı ya da hizmet dışı olması mı gerekiyor? Öyle, oralarda sürekli arıza var…

Ayın ikinci günü Metropol Süpermarket önündeki iki şube bankasının, bir de yerel bankanın ATM’leri hizmet vermiyordu.

Şube bankaları para vermiyor, yerel bankanınki de güncelleme istiyormuş, çalışmıyor. Onlarca kişi geldi, denedi, hizmet alamayınca söylenerek gitti.

Yerel bankanın ATM’sinde bir görevli vardı, “Bekle abi, halledeceğiz, güncelleyeceğiz” diyerek beni ikna etti, bekledim ama başkaları sıkılıp gitti. Sonunda ATM çalıştı, borcumuzu ödedik…

Şu işe bakın ki bankalara borcumuzu ödemek için çile çekiyoruz…

Çalıştığın bankanın ATM’si çalışmıyor, komisyon ödemek pahasına başka bankanın ATM’sine yöneliyorsun o da çalışmıyor…

Borçları birkaç güne bölüp ödediğim için fark etmiyordum ama bu ay izinliydim, “tüm borçları bir günde ödeyip bitireyim” dedim, efendim ATM’den günlük limitin üzerinde para çekmişim diye banka benden 42.50 TL “limit üstü para çekme ücreti” + 1.28 TL de BSIV (bir tür vergi) aldı.

Kardeşim para benim, maaşım bankaya yatmış, banka kartının içindeki para benim param, senden borç almadım ki kendi paramı çekerken beni cezalandırıyorsun. Olacak iş değil gerçekten.

Aynı bankanın başka şubesinde işlem yapsan bile işlem parası ödüyorsun…

Şehirde gezip bankamın ATM’sini neden arıyorum? Çünkü elimdeki cep telefonundan başka bankaya para aktarıp, borç ödeyebilirim ama işlem ücreti var.

“E ne olacak, bunlar küçük paralar?” diyebilirsiniz ama oraya küçük, buraya küçük, paralarımız gidiyor. Paradan öte insan kendisini enayi gibi hissediyor.

Bankalar zengin işletmelerdir, ATM’lerde sorun paraysa, eskimişlerse, değiştirin lütfen.

Yok sorun para değil de organizasyonsuzluksa ya da tamir edecek birini bulamıyorsanız, bir zahmet bunu da halledin.

Ay başı insanlar para çekecek, para yatıracak, borç ödeyecek, hakkınız yoktur, arızalı ya da hizmet dışı ATM cihazlarıyla onları baş başa bırakmaya, sokak sokak dolaştırmaya. Biraz saygı lütfen…

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03/08/2022 22:18