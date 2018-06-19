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ATM’yi fareler bastı… Milyonlarca liralık banknot yem oldu!

Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan Türk Lirası ile yaklaşık 9 milyon TL'lik paranın fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.

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19/06/2018

ATM’yi fareler bastı… Milyonlarca liralık banknot yem oldu!
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Hindistan’ın Assam eyaletindeki Tinsukia bölgesinde bir ATM’nin çalışmadığı yönünde yapılan bildirimin ardından, ATM’nin içerisinde bulunan toplamda 12.38 lakh (yaklaşık 9 milyon TL) paranın fareler tarafından yenildiği öğrenildi.

ATM’deki banknotların üzerindeyse fare ölüleri bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tahrip edilmemiş banknotların yetkililerce düzeltilmeye çalışıldığı bildirildi.

ATM’nin, teknik arızalardan dolayı 3 haftadan fazla zamandır kullanılmadığı bildirildi.

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TAGS: ATM, haber, dünya
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