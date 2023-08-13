Atoll Kozanköy BTM 1. Lig vizesini aldı

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13/08/2023

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Atoll Kozanköy BTM 1. Lig vizesini aldı

İktisatbank BTM 2.Lig play off finalinde Gaziköy'ü uzatma dakikalarında 1-0 mağlup eden Atoll Kozanköy BTM 1. Lig vizesini alan üçüncü ve son takım oldu.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'ndaki karşılaşmada Gaziköy'den Hasan Çaka kırmızı kart gördü ve çıkan tartışmalardan oyun 15 dakika durdu.

Doksan dakikası golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 106.dakikasında Ahmet Miralay'ın kendi kalesine attığı golle Atoll Kozanköy sahadan 1-0 galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasını alarak büyük sevinç yaşadı.

13/08/2023 22:35
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TAGS: Atoll Kozanköy
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