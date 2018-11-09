Atom bombası resimli tişört program iptal ettirdi

Yonhap ajansının haberine göre, Big Hit Entertainment, grubun resmi internet sitesinde "BTS'in bugün TV Asaşi'de 'Müzik İstasyonu' programına katılamayacağını ve karardan üzüntü duyulduğunu" duyurdu.

Japon televizyonu TV Asaşi, BTS üyesi Jimin'in, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Kore'nin Japonya'dan bağımsızlığını ilan etmesini kutlamak amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta üzerinde atom bombası resmi bulunan tişört giydiğinin fark edilmesi üzerine Big Hit Entertainment ile görüştüklerini ve grupla yapılacak programın iptaline karar verdiklerini bildirdi.

Siyah-beyaz tişörtün üzerinde, atom bombası atıldıktan sonra oluşan yükselen mantar bulutu görüntüsünün yanı sıra İngilizce "Vatanseverlik", "Tarihimiz", "Bağımsızlık" ve "Kore" kelimelerinin yazılı olduğu belirtildi.

Geçen ay bir Japon gazetesi BTS'i "Japonya karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle eleştirmişti.

BTS, "Love Yourself: Tear" albümünün piyasaya çıkmasının hemen ardından mayıs ayında ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu olmuştu.

Tüm dünyada kendilerine ARMY olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada 10 milyon takipçisi bulunan BTS'in üyeleri Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşuyor.