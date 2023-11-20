ATP Finalleri'nde Novak Djokovic şampiyon oldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner'ı mağlup eden Sırp raket Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaştı.



İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Djokovic ile dünya 4 numarası Sinner karşılaştı.



1 saat 43 dakika süren final mücadelesinde baştan sona önde götüren 36 yaşındaki Djokovic, İtalyan rakibini 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçti ve zafere ulaştı.



Bu zaferle Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi oldu.

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