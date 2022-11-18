ATP Finalleri'nde Ruud'u yenen Nadal, 4 maç sonra kazandı

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde İspanyol Rafael Nadal, Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yendi.

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18/11/2022

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ATP Finalleri'nde Ruud'u yenen Nadal, 4 maç sonra kazandı

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 5. gününde Yeşil Grup'ta Nadal ile Ruud karşı karşıya geldi.

Yarı final şansını daha önce yitiren Nadal, 1 saat 42 dakika süren mücadelede, turnuvanın 3 numaralı seribaşı raketi Ruud'u 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. Finallerdeki ilk galibiyetini alan İspanyol sporcu, 4 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Ruud, yarı finale çıkmayı garantilemişti. Yeşil Grup'taki ikinci yarı finalist, Felix Auger Aliassime-Taylor Fritz maçının ardından belli olacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.

18/11/2022 09:36
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TAGS: Ruud, Nadal, ATP Finalleri
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