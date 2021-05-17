AT&T medyada Discovery ile birleşiyor

AT&T ve Discovery, yeni bir birleşme ile talebe bağlı video servisi oluşturarak Netflix'e rakip olmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi AT&T sahibi olduğu içerik üreticisi WarnerMedia'yı rakibi medya ve eğlence şirketi Discovery ile birleştirerek 150 milyar dolar değerinde bir talebe bağlı video servisi oluşturma anlaşmasına yaklaştığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, AT&T medya iş kolunu şirket bünyesinden ayırarak Discovery ile birleşmeyi planlıyor. AT&T yönetim kurulu, pazar günü yapılan toplantıda birleşme anlaşmasını inceleyerek onayladılar. Vergisiz bir birleşmeyi öngören anlaşmanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



Anlaşma çerçecesinde, Warner Bros'un film ve televizyon stüdyoları, HBO ve CNN gibi kablolu yayın kanalları ve Discovery bir araya gelerek yeni bir talebe bağlı video servisi girişimi oluşturacak.



AT&T, 2018'de Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın alarak medya ve içerik üretim sektörlerine giriş yapmıştı.

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17/05/2021 22:47