Attı, atıldı; Milan'ı galibiyete taşıdı

Torino'ya geçen hafta sürpriz bir şekilde 2-1 yenilerek hayal kırıklığı yaratan Milan, Spezia karşısında 2-1 galip geldi. Theo Hernandez, 21. dakikada Milan'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken; 59'da Milan efsanesi Maldini ailesinin son temsilcisi Daniel Maldini, Spezia adına skoru 1-1'e getirdi.



65'te Tonali'nin golcü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



72. dakikada oyuna giren Olivier Giroud, maçın kaderini değiştirdi. 82. dakikada sarı kart gören Fransız oyuncu, 89'da Milan adına skoru 2-1'e getirdi. Gol sevinci sırasında formasını çıkaran tecrübeli oyuncu, ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.



Milan, bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve Atalanta'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. İtalya'da Napoli, 35 puanla liderliğini sürdürüyor.

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06/11/2022 09:03