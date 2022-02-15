Attila, Soyer’de

Basketbolumuzun genç yeteneği Attila Topaloğlu kiralık olarak Soyer Hacıganimler’e transfer oldu.

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15/02/2022

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Attila, Soyer’de

Basketbolumuzun genç yeteneği Attila Topaloğlu kiralık olarak Soyer Hacıganimler’e transfer oldu.

Spor yazarı ve basketbolumuza uzun yıllar hizmet etmiş Tahir Topaloğlu’nun oğlu olan Attila son yıllardaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor.

19 yaşında 1,95 cm
Geçtiğimiz sezon Yakın Doğu Üniversitesi’ne transfer olan Attila bu sezon YDÜ’de UniLig takımında forma giydi.
19 yaşında 1,95 cm boyunda olan genç yıldız forvet ve pivot bölgelerinde oynuyor.

15/02/2022 12:23
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TAGS: Attila Topaloğlu
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