Attila Szalai transferi resmen açıklandı

Belçika ekibi Standard Liege, Hoffenheim'dan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan Macar stoper, Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kırklareli 1. Amatör Ligi A Grubu 8. hafta mücadelesinde Lüleburgaz Kentspor, sahasında Yıldırım Spor'u 1-0 mağlup etti.

Golsüz eşitlikle geçilen ilk yarının ardından 2.yarı başında oyuncu değişikliği yapan Kentspor’da takım kaptanı Eser Serdal oyuna dahil oldu. Etkili oyununa devam eden Lüleburgaz Kentspor, aradığı golü 73. dakikada Eser Serdal’ın ayağından buldu ve ev sahibi ekip bu golle maçı kazanmayı bildi.

Bu sonuçla Lüleburgaz Kentspor, ligde 2.sırasını koruyarak zirve takibine devam etti.