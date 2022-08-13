Attila Szalai'ye bir talip daha çıktı

West Ham United'ın transfer etmek istediği Attila Szalai için Rusya ekibi Zenit'in de devreye girdiği iddia edildi.

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13/08/2022

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Attila Szalai'ye bir talip daha çıktı

Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai'nin transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. 

Hürriyet'in İngiliz basınından derlediği habere göre; İngiliz ekibinin ardından Rusya ekibi Zenit de Macar stoperi transfer etmek için devreye girdi. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; West Ham United, 24 yaşındaki Szalai için Fenerbahçe'yle pazarlık masasına oturdu. 

Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, 2021 yılı başında Apollon Limasol'den 2.2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

13/08/2022 12:22
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TAGS: Attila Szalai, West Ham United
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