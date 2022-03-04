Attila Topaloğlu anıldı

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren Merhum Atilla Topaloğlu, 22. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Attila Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma törenine katılan Genç TV’nin direktörü Ertan Birinci, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Hakemler Derneği Başkanı Niyazi Nizam, Attila Topaloğlu’nun öğrencisi olan eski hakem Savaş Tilki, eski futbolcu ve teknik direktör Ahmet Ogan ile kardeşi Hüseyin Topaloğlu birer konuşma yaptı. KTFF’yi temsilen Eren Şişik de anma törenine katıldı.

Konuşmalarda Attila Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen bir spor adamının aralarında olmayışının bir kayıp olduğu vurgulanırken, yerinin doldurulamadığına vurgu yapıldı. Attila Topaloğlu’nun ülke sporunun gelişmesi için yaptıkları anlatıldı. Tören duaların okunması ile son buldu.

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04/03/2022 15:43