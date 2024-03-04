Attila Topaloğlu anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından Attila Topaloğlu 24. ölüm yıl dönümünde dün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen, önce hakemlik ardından MHK Başkanlığı yapan daha sonra ise Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak bunu hayata geçiren merhum Attila Topaloğlu 24.ölüm yıl dönümünde dün kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Attila Topaloğlu’nun kabri başında yapılan anma törenine katılan Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Antrenörler Derneği AsBaşkanı Hüseyin Dayı, Hakemler Derneği yöneticisi Niyazi Nizam, MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, China Bazaar Direktörü Mazhar İkbal birer konuşma yaparak Attila Topaloğlu gibi spora büyük hizmetleri geçen bir spor adamının aralarında olmayışının bir kayıp olduğu vurgulandı. Tören duaların okunması ile son buldu.