Attila Topaloğlu Anıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından, MHK Başkanlığı yapmış, Genç Tv eski Spor Müdürü Attila Topaloğlu, 25. ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen merhum Attila Topaloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ile Topaloğlu ailesinin birlikte düzenlediği anma töreni dün kabri başında yapıldı.

Önce hakemlik ardından Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve MHK Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu.

Attila Topaloğlu’nun anma törenine Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Hakan Muhtaroğlu, MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu, KTSYD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özsoy, Antrenörler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ogan ve Genç TV’nin sahibi Ertan Birinci törene katılarak birer konuşma yaptılar. Topaloğlu’nun ailesi ve sevenlerinin’de katıldığı anma töreni dua okunması ile son buldu.