Attila Topaloğlu'na Başarılı Operasyon

Yakın Doğu Üniversitesi basketbolcusu Attila Topaloğlu, YDÜ Hastanesinde Dr.Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi.

ads ads ads ads
23/08/2022

ads
ads
Attila Topaloğlu'na Başarılı Operasyon


Yakın Doğu Üniversitesi basketbolcusu Attila Topaloğlu, YDÜ Hastanesinde Dr.Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi.
Geçtiğimiz sezon YDÜ U20 takımında ve Soyerspor'da sergilediği performansla göz dolduran Attila Topaloğlu başarılı bir operasyon geçirdi.
Topuğundaki kemiğin aşil tendonuna temas etmesi nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçiren Attila, yeni sezon öncesi YDÜ yönetiminin aldığı kararla ameliyata alındı. Dr. Deniz Aydın, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve Attila'nın rehabilite döneminden sonra sahalara iki ay içinde döneceğini ifade etti.

23/08/2022 13:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Attila Topaloğlu, Operasyon, Yakın Doğu Üniversitesi, basketbolcu
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.