Attila Topaloğlu'na Başarılı Operasyon



Yakın Doğu Üniversitesi basketbolcusu Attila Topaloğlu, YDÜ Hastanesinde Dr.Deniz Aydın tarafından ameliyat edildi.

Geçtiğimiz sezon YDÜ U20 takımında ve Soyerspor'da sergilediği performansla göz dolduran Attila Topaloğlu başarılı bir operasyon geçirdi.

Topuğundaki kemiğin aşil tendonuna temas etmesi nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçiren Attila, yeni sezon öncesi YDÜ yönetiminin aldığı kararla ameliyata alındı. Dr. Deniz Aydın, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve Attila'nın rehabilite döneminden sonra sahalara iki ay içinde döneceğini ifade etti.

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23/08/2022 13:50