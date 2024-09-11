Attila Topaoğlu Anı Maçı Galibi Yenicami

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11/09/2024

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Attila Topaoğlu Anı Maçı Galibi Yenicami

  Geleneksel olarak organize edilen Attila Topaloğlu anı maçı oynandı. Ülke futboluna hakemlik, hakem eğitmenliği yanı sıra Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı göreviyle önemli katkılarda bulunan merhum Attila Topaloğlu anı maçında Lefke ile Yenicami karşı karşıya geldi.

Lefke 16 Ağustos stdadında oynanan karşılaşmada Yenicami David’in attığı gole ilk yarıyı   1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Lefke, Kasım Tağman’nın attığı golle maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. Direk penaltı atışlarında Yenicami rakibi Lefke’ye 8-7 üstünlük sağlayarak 24. Attilla Topaloğlu anı maçını kazanan taraf oldu.

Ödül Törenin

Anı maçı sonrasında Lefke Spor Kulübü başkanı Adnan Doğruyol kısa bir konuşmanın ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupaları, karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Hakan Muhtaroğlu, merhum Attila Topaloğlu’nun eşi Mediha Topaloğlu, torunları Attila Topaloğlu, Nisan Topaloğlu tarafından verildi.

11/09/2024 13:16
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TAGS: Attila Topaoğlu
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