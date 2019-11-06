Atun: 2020 Bütçesinde uçuk hedefler yok

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a konuk oldu.

Sunat Atun, komitede bütçe görüşmelerine 12 Kasım’da başlanacağını, 29 Kasım’da da tamamlanacağını söyledi.

Atun, “Bütçe görüşmelerinin açılış vaktini 10.30 olarak belirledik. Komite toplantılarında öngördüğümüz başlangıç vakti ne ise 1 dakika öncesinde toplantıları açarım. Gelen gelir, kalan kalır. Kimseyi beklemek gibi bir gereksinimiz yok. Burası devletin en üst temsiliyeti, ulusal egemenliğin demokratik ifade ile yansıdığı nokta. Halkın kendi kendini yönettiği bir nokta. Dolayısıyla devlet ciddiyetinin getirdiği noktaya gerekeni yaparak ciddiyetle açmaya, ilerletmeye ve yönetmeye kararlıyız. Bütçe görüşmeleri 12 Kasım’da başlayacak, 29 Kasım’da tamamlanmış olacak” dedi.

Bütçe görüşmelerinin ilk günü mali alanda iktisadi ve siyasi mesajlar vereceğini de söyleyen Sunat Atun, reel olarak 2020 bütçesinde geçen yıla göre daralma olduğunu kaydetti.

“Bütçenin komitede görüşülmeye başlanacağı 12 Kasım günü mali alanda iktisadi ve siyasi mesajlarım elbette olacaktır. Ben şunu bu noktada görüyorum; geçen yıla ilişkin ek bütçe gündeme girdikten sonra gerçekleşen % 5.46 ve bunun devamında gelen 3 aylık enflasyon var. 9 aylık enflasyon % 11.8’lerde. Dolayısıyla 9 ayda % 11.8 enflasyona 3 aylık daha eklenecek yani belki % 12’lere falan çıkacaktır. Enflasyonun % 10 üzerinde olduğunu sayarsak geçen yıldan bu yana bütçenin % 6.11 büyüdüğünü ortaya koyarsak demek ki reel olarak bütçe geçen yıla göre daralmıştır. Ama altını çizerek ifade etmek istiyorum gerçekçi ve derli toplu bir bütçe hazırlanmıştır” şeklinde konuştu.

2020 Bütçesi’nin derli toplu ve uygulanabilir olduğunu söyleyen Sunat Atun, bütçede uçuk hedeflerin bulunmadığını, % 6.5 açığın da gerçekçi bir beklenti olduğunu belirtti.

Atun, “2020 Bütçesini dün aldık ve inceleyebildiğim kadarı ile derli toplu ve uygulanabilir bir bütçe gördüm. Uçuk hedefler koymamış bir bütçe. Kendi durumunu bilen bir yapıda hazırlanmış. Geçen yıl ek bütçe de yapıldıktan sonra 2019 bütçesi 8 Milyar 306 milyon 200 bin TL büyüklüğünde bir bütçe oluşmuştu. Ve yüzde 9.25 açık öngörüsü vardı. Bu dönem 8 Milyar 814 milyonluk bir büyüme bu da yaklaşık olarak % 6.11’lik geçen yıla kıyasla büyüme ortaya koymuş. Maliye Bakanının açık tahmini de 578 Milyon TL bu da % 6.5 gibi bir rakam. Yüzde 6.5 gibi açık tahmini kötü bir hedef de değil. Dolayısıyla ülkenin 578 Milyon TL açığa gelmesi bunun da yüzde 6.5’lik bir parçaya tekabül etmesi bana göre iyimser bir durum. Ve gerçekçi bir beklenti. Doğruya doğru, yanlışa da yanlış demekten çekinmem” diye konuştu.

Sunat Atun bir soru üzerine, ev ödevini iyi yapmayan bakanlık olduğuna dikkati çekerek, söz konusu bakanı başarısız olarak nitelendirdi.

Atun, “Ev ödevini iyi yapmayan bakanlık var. Bir bakan arkadaşımız bir yıl önce bütçe görüşmelerinde söylediği meseleyi dün bize Genel Kurul’daki konuşmasında tekrarladı. Bir yıldır niye yattınız o zaman arkadaşım. Ben bunu bütçe görüşmelerinde soracağım. Niye yattınız bir senedir o zaman. Sen yatırımcı bir bakanlıksın, hükümet gitmiş hükümet gelmiş sen değişmemiş aynı noktada oturmuşsun. O zaman sen neyi zırvalıyorsun. Bu halkın zamanını niye çalıp, tüketiyorsun. Sen demek ki başarısızsın. Bunu biz bütçede ortaya koyacağız. Her seferinde bu yıl yapıyoruz dün tekrar aynı şeyi dinledik. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar bu halka yönelik olarak yaklaşılması gereken ciddiyetin ortaya konmadığı noktalardır ”dedi.

06/11/2019 01:08