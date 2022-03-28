Atun, Ankara'da Nebati’yle Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyet, TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Necati’yle görüştü.

ads ads ads ads
28/03/2022

ads
ads
ads
Atun, Ankara'da Nebati’yle Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyet, TC Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Necati’yle görüştü.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'li mevkidaşı Atun ve beraberindeki heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Toplantıda, uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin ele alındığı, KKTC ekonomisinin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin de bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi

28/03/2022 14:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: sunat atun, Nureddin Necati
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.