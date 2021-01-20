Atun: BRT bana sansür uyguluyor

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20/01/2021

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Atun: BRT bana sansür uyguluyor

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sunat Atun,  sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile  Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kendisine bir süredir sansür uyguladığını iddia etti. Sunat  Atun, bugün Bütçe Maratonu ile ilgili basına servis edilen haberde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda adının  çıkarıldığını belirterek  söz konusu iddiasını fotoğraflarla da destekledi.

Atun'un paylaşımı şöyle: 

Devletimin gözbebeği BRT'nin bir süredir şahsıma uyguladığı sansürleme - kısıtlama - vb gayretlerinin son örneği, bugün de kendini tekrarladı. Sayın muhteremler bunu sürdürmeye, biz de izlemeye devam edelim. Bakalım muratları her ne ise, nefslerini mutmaine erdiremeye yetecekmi?

 

 

 

20/01/2021 13:13
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TAGS: sunat atun
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