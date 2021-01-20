Atun: BRT bana sansür uyguluyor

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sunat Atun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kendisine bir süredir sansür uyguladığını iddia etti. Sunat Atun, bugün Bütçe Maratonu ile ilgili basına servis edilen haberde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda adının çıkarıldığını belirterek söz konusu iddiasını fotoğraflarla da destekledi.

Atun'un paylaşımı şöyle:

Devletimin gözbebeği BRT'nin bir süredir şahsıma uyguladığı sansürleme - kısıtlama - vb gayretlerinin son örneği, bugün de kendini tekrarladı. Sayın muhteremler bunu sürdürmeye, biz de izlemeye devam edelim. Bakalım muratları her ne ise, nefslerini mutmaine erdiremeye yetecekmi?

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20/01/2021 13:13