Atun: ''Elektrik fiyatları daha da yükselecek''

UBP milletvekili Sunat Atun, hükümetin mahsuplaşmayla Kıb-Tek'e 130 milyon TL verilmemesi için formül ürettiğini kaydederek, "Biz bu paranın ödenemeyeceğini zaten söylemiştik" dedi.

Kıb-Tek Genel Müdürü’nün yazısını kürsüden okuyan Atun, “Sayın Müdür tedbir alın çağrısında buluyor” şeklinde konuştu.

“Kıb-Tek tahsil edilememiş alacaklarından dolayı 200 milyon TL nakit krizine sokuldu. Bunu halk ödeyecek. Kıb-Tek Maliye’nin dolaylı borçlanma kurumu haline getirildi. Bu elektrik fiyatlarını daha da tırmandıracak” diyen Atun, “Ekonomi katma değer üretme kabiliyetini kaybediyor. Bu ülke kamu çalışanlarından ibaret değil. Az önce 1 Mayıs sloganları duyduk. 1 Mayıs’ı tatil vermekle bu iş olmaz” şeklinde konuştu.

Atun, Türkiye ile KKTC arasında mali protokol olup olmadığına dair kuşkusu olduğunu ifade etti.