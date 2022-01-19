Atun: Gönyeli Yenikent’e altyapı yatırımı yapılmadığı için elektrik kesintileri yaşanıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı, UBP Mağusa Milletvekili ve Milletvekili adayı Sunat Atun, son 4 yılda elektriğe yatırım yapılmadığı için bugün sorunlar yaşandığını, ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, “Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Plan ve programla hareket edilmelidir. Planlı, programlı hareket etmemenin acısını yaşıyoruz. Son 4 yılda günü idare eder şekilde hareket edildi” dedi.

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili şu anda iki sorun bulunduğunu, bunlardan birisinin üretimin tüketimi karşılama noktasında yetersiz kalması olduğunu anlatan Sunat Atun, ikinci olarak da Gönyeli Yenikent özelinde bir sorun yaşandığını kaydetti.

Hızlı gelişen Gönyeli Yenikent’e yatırım altyapı yatırımı yapılmadığı için sorun yaşandığını ifade eden Atun, “Elektrik, Gönyeli Yenikent’te diğer bölgelere göre daha fazla kesiliyor. Bunu teknik olarak KIB-TEK kesmiyor. Bölge, elektriği kaldırmıyor, kablolar ısınınca kesiciler otomatik olarak kesiyor, elektrikler gidiyor” dedi.

Sunat Atun, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Veriler UBP’nin 26 vekilin olduğunu gösteriyor”

Sunat Atun, hükümetlerin geniş tabanlı olmasının faydalı olduğunu, parçalı koalisyonların sorun yarattığını belirterek, “Son yıllarda koalisyona girip bir şeyler talep etmek, olmadı mı sorun çıkarmak moda oldu. Bunlar bizim siyasi kültürümüze görülen şeyler değildi. Son yıllarda görüyoruz bunları. Hükümetin başarılı olması için ya tek başına iktidar ya da tek başına iktidara en yakın noktada olmak önemli. Bize göre, şu anki veriler UBP’nin 26 vekilin olduğunu gösteriyor” dedi.

“Karma oyu benimsemiyoruz”

Hayatında hiç karma oy kullanmadığını, karma çalışması yapan ekipler içinde yer almadığını, onların nasıl çalıştığını bilmediğini anlatan Atun, “Karma oy ülkenin siyasi kültürünün bir parçasıdır ancak biz UBP olarak hiçbir şekilde bunu benimsemiyoruz. Ancak kulağımız geliyor. Ülkemizin siyasi teamüllerinin, alışkanlıklarının bir parçasıdır, demokrasimizde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Elektrik konusunda Gönyeli’de sorun var”

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili konuşan Atun, “Şu anda iki sorunumuz var. Birisi üretimin tüketimi karşılama noktasında yetersiz kalması. İkincisi de Gönyeli Yenikent özelinde bir sorun var. Gönyeli Yenikent’te elektrik diğer bölgelere göre daha fazla kesiliyor. Bunu teknik olarak KIB-TEK kesmiyor. Bölge, elektriği kaldırmıyor, kablolar ısınınca kesiciler otomatik olarak kesiyor, elektrikler gidiyor” dedi.

“Gönyeli’de kapasite aşımı var”

Bir öneki bakanlık döneminde elektrik tüketimindeki talepleri incelediklerini anlatan Atun, “Ülkenin en hızlı gelişen yerlerinden birisi Gönyeli Yenikent’tir. 2015 yılında 20 megavatlık bir trafo, 2020 yılı için 20 megavatlık bir trafo daha yapmak istedik. 2017 yılında 20 megavatlık trafo yapıldı ancak zaman içinde ikinci yatırım yapılmadı. Bölge gelişince kapasite aşımı oldu” dedi.

Atun, Gönyeli’de yaşanan elektrik sorununu Lefkoşa trafo merkezinden kabloyla elektrik getirerek çözülmek istendiğini ancak yollar ve kaldırımlar kazılacak diye Gönyeli Belediyesi’nde dirençle karşılaşıldığını aktardı. Atun, diyalogla bu sorunu çözebileceklerini söyledi.

“Son 4 yılda elektriğe yatırım yapılmadı”

Daha önce döviz düşükken yatırım yapılmadığını şimdi ise maliyetlerin arttığına ve bunun daha da zorlaştığına işaret eden Atun, “Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Plan ve programla hareket edilmelidir. Planlı, programlı hareket etmemenin acısını yaşıyoruz. Son 4 yılda günü idare eder şekilde hareket edildi. Tabii ki Pandemi dönemini de unutmamak lazım. Seçime gidiliyor gerçekleri halka anlatmak lazım. Parmak arkasına saklanılmamalı. Halkımız zekidir ne yaşanılanları görüyor” dedi.

“3 yılda 50 milyon dolarlık yatırım yapmıştık”

Bir önceki bakanlığı döneminde 3 yılda 50 milyon dolarlık yatırım yaptıklarına dikkat çeken Atun, “Görevden ayrıldığımızda ambarlarda 16 milyon dolar değerinde yedek parça, cihazlar, trafolardan oluşan malzeme vardı, göreve geldiğimizde 10 milyon dolarlık malzeme satılıp gittiğini gördük, onunla idare etmişler. Görevden giderken 52 günlük yakıt vardı KIB-TEK depolarında görevi alırken 8 günlük vardı” diye konuştu.

“156 milyon kârla verdik, 900 milyon borçla aldık”

KIB-TEK’i 156 milyon yıllık kâr ve 18 milyon TL vergi ile devrettiklerine vurgu yapan Atun, “Görevi 900 milyon TL’ye yakın borçla aldık. Görevi bıraktığımda AKSA’ya borcumuz yoktu, şimdi devralırken borç 550 milyon TL’ye ulaştı. Yenilenebilir enerji yatırımı ilk bizim dönemimizde yapıldı ancak ilerletilmedi. Halkı yenilenebilir enerjiye teşvik etmek yerine kapasiteler azaltıldı” dedi.

“İskele Bölgesi’ne de yatırım yapılmalı”

Üretim ve dağıtım konusunda yatırım yapılmadığını dile getiren Atun, “Gelişen İskele Long Beach bölgesine de yatırım yapılmalı. Bölge gelişiyor ileride sorun yaşanabilir. Gönyeli’ye kabloyla elektrik birkaç günde getirilir. Trafo yapılması amacıyla birkaç gün için kablolama yapılarak bir ay içinde işler tamamlanabilir” şeklinde konuştu.

“Jeneratörün kira bedelini Türkiye hükümeti, bakımlarını KIB-TEK ödeyecek”

Türkiye’den hibe edilen jeneratörlerin bedava olmadığını ve yıllık 2 milyon dolar kira bedeli olduğunu anlatan Atun, “Türkiye Cumhurbaşkanlığı kira ödemelerini kendisi yapacak. Kira bedellerini KIB-TEK ödemeyecek ancak jeneratörlerin bakım ve onarımı kurum tarafından yapılacak. 50 megavatlık bir açık jeneratörler sayesinde giderilecek” ifadelerini kullandı.

“Bir makine devre dışı iki makine arızalı”

Teknecik Elektrik Santrali’nde bir makinenin devre dışı, iki makinenin de ağır arızalı olduğuna dikkat çeken Atun, “Her makinenin yılda bir bakımı var. Toplamda 8 makine var. Her ay bir makinenin bakıma girmesi gerekir. Bir makine bir aya yakın sürede tamir edilir” dedi.

“50-100 megavat arası bir yatırım yapılması gerekir”

Ülke için 400 megavat elektrik kapasitesinin aşılması gerektiğini savunan Atun, “Yeni gelecek hükümetin 50-100 megavat arası bir yatırım yapması gerekir. AKSA’nın da arızalı ve bakımda olan makineleri var. Güney’den mahsuplaşmayla elektrik alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“4 kademeli tarifenin ortadan kaldırılması hataydı”

Kullanım dilimlerine göre uygulanan 4 kademeli tarifenin ortadan kaldırılmasının hata olduğunu vurgulayan Atun, “Lüks tüketimin bedelini dar gelirli ödüyor. Sınırlı miktarda olan enerjinin boşa harcanmaması gerekiyor. Fazla tüketen fazla ödemelidir. Bu sistemi yeniden getireceğzi” şeklinde konuştu.

“Birinci dilim tüketicilere ve sosyal yardım alanlara zam yapılmamalı”

Zam yapmamakla halka iyilik değil kötülük yapıldığını savunan Atun, “Popülist davranıp zam yapılmayınca bankalara olan borç ve faizleri arttı. Elektriğin maliyeti de arttı. Maliyeti ayarlayamadılar. Birinci dilim tüketicilere ve sosyal yardım alanlara zam yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Arıklı, borcu açıklamadan konuşmamalı”

Yaptığı basın toplantısı ve KIB-TEK’le ilgili tabloyu ortaya koymasından sonra, kendisinden önceki Bakan Erhan Arıklı’nın, tepki ortaya koyduğunun hatırlatılması üzerine Atun, Arıklı’nın 900 milyon TL’lik kurum borcunu açıklamadan konuşmaması gerektiğini söyledi.

Atun, “Daha önce KIB-TEK’i yine borçla aldım, 50 milyon dolar yatırım yaptım ve 156 milyon TL kârla devrettik. Gerektiğinde zam yaptık. Bizim zamanımızda da her şey normal değildi, sendikalar eyleme gitmişti, karanlıkları yaşadık ama üstesinden geldik” diye ifade etti.

“Stokta şu an tüp gaz var”

Tüp gaz krizine de değinen Atun, “Ülkede iki tüp gaz ithalatçısı var ancak biri vazgeçiyor, şu anda faaliyette değil. Tek ithalatçı ise tüp gaz bulmakta zorlandı. Hava durumundan dolayı gemiler gecikti. İki gemi aynı anda geldi. Stokta şu an tüp gaz var” şeklinde konuştu.

“Zamcı olarak anılmasınlar diye hareket edilmesiyle gaz krizi yaşandı”

Kendisinden önceki bakanın “zamcı bakan” olarak anılmak istememesinden dolayı gaz konusunda yanlış uygulamalar yaptığını belirten Sunat Atun, “Gaz ithalatçısı ve 3 dolum tesisi var. Devlet maliyetleri belirlerdi, üzerine kârlar konulurdu. Ancak son hükümet döneminde ‘gaz fiyatı devlet tarafından belirlenir’ diye ibare konuldu. Marketçinin ve tedarikçinin cebinden kârları alındı. Gaz getirenler, dağıtanlar ve satanlar gaz satmaktan vazgeçti. Gazda bu nedenle sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

“Tankerle getirilen yakıtta kirliliğe rastlanmadı”

Bir izleyiciden gelen Teknecik Elektrik Santrali’ne tankerle yakıt taşınmasıyla ilgili konuşan Atun, “Kirliliğe rastlanmadı” ifadelerini kullandı.

“Güvercinlik’te sanayi bölgesiyle ilgili somut bir şey yok”

Önceki bakan Erhan Arıklı’nın Güvercinlik Bölgesi’nde organize sanayi bölgesi yapacağıyla ilgili söylemlerine de değinen Atun, “Güvercinlik’te organize sanayi bölgesiyle ilgili somut bir şey yok. Elimizde veri yok ya da bize verilmedi. Elde somut bir proje yoksa halka açıklanmamalı” diye konuştu.

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19/01/2022 18:10