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Atun: İmar planı emirnamesi yatırım yapmamaya hizmet ediyor

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23/11/2018

Atun: İmar planı emirnamesi yatırım yapmamaya hizmet ediyor

UBP Milletvekili Sunat Atun, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken görüşlerini aktardı.

Atun, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi konusuna değinerek, emirnamenin yatırım yapmamaya hizmet ettiğini söyledi.

Üç bölgenin kendine has özellikleri, ekonomik dokusu olduğuna işaret eden Atun, üç yerleşim biriminin tek bir emirnameyle yönetilmesinin hangi akla hizmet ettiğini anlamadıklarını kaydetti.

Ülkenin yabancı yatırımcının kaynaklarına ihtiyacı olduğuna ifade eden Atun, İçişleri Bakanlığı’nın konuyu sil baştan değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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TAGS: Sunat Atun
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