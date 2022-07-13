Atun imza yetkisi vermedi, ödemeler yapılamadı

Maliye Bakanı Sunat Atın, kendisinin yurt dışında olduğu dönemde görevden alınan Cengiz Çoli yerine atanan yeni müsteşar Burak Şoföroğlu’na imza yetkisi vermedi.

15 Temmuz’da ödenmesi gereken maaşlarla ilgili kriz başlarken, Atun’un bu tavrı “başbakana savaş” olarak algılandı.

Atun, yeni müsteşar Burak Şoföroğlu’na imza yetkisi vermeyerek Başbakan Ünal Üstel’e yönelik karşı bir adım attı.

Anımsanacağı üzere, Atun ülkede yokken, bakanlık müdürü ve müsteşarı görevden alınmıştı.

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13/07/2022 22:36