Atun, kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

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10/11/2021

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Atun, kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, duayen siyasetçilerden Hakkı Atun’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; geçmişte bakan, başbakan ve meclis başkanı olarak görev yapmış, çeşitli sivil toplum örgütlerine başkan ve yönetici olarak hizmet vermiş duayen siyasetçilerden Hakkı Atun’u kabul ederek görüştü.

Kabulde Hakkı Atun, “Kıbrıs’ta Evkaf İdaresi’nin Kısa Tarihi” ismiyle kaleme aldığı kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kendi mesajının da yer aldığı kitabın takdimi nedeniyle Hakkı Atun’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

10/11/2021 19:00
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TAGS: Atun, kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti
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