Atun: Kurumun yakıt alacak parası yok

Maliye Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıb-Tek’in 2 milyar TL borcu olduğunu açıkladı.

Atun, yakıt sorununa ilişkin itirafta bulunarak “Yakıtsız kalmasının tek nedeni geminin geç gelmesi değil. Kurumun yakıt alacak parası yok. Bu enkaz hepimizin” dedi.

Atun ayrıca, güncellenmemiş elektrik fiyatları ışığında KIB-TEK’in zararlarının kartopu gibi büyüyerek, çığ hale geldiğini de dile getirdi. Atun, devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini de vurguladı.

2018 yılında döviz kurlarında yükselme yaşandığını hatırlatan Atun, söz konusu dönemde son 10 yılda unutulan artışlar yapıldığını savundu.

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04/04/2022 12:37