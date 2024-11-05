Atun: ''Muhalefet milletvekillerini hukuk ve Anayasa zeminine davet ediyorum''

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet ve muhalefet arasında “Meclis Başkanlığı” ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Muhalefet milletvekillerini hukuk ve Anayasa zeminine davet eden Sunat Atun, Genel Kurul oturumu açılmadan Fazilet Özdenefe’nin 8’inci oturum anonsu yaptığını, buna itiraz ettiklerini kaydetti.

Nihai karar yerinin Genel Kurul olduğunu kaydeden Atun, “Bugünkü birleşim 9’uncu birleşimdir. Eğer kayıtlara böyle geçmeyecekse bu gasp düzenine alet olmamız mümkün değildir” dedi.

Atun, Meclis Başkanlık divanını seçmenin sadece hükümete mensup milletvekillerinin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sunat Atun, bağlı olunan Anayasaya göre yurt dışında olan Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı’nın vekalet ettiğini de söyledi.

Hükümete mensup DP ve YDP milletvekilleri partileri adına yerinden söz alarak, bu oturumun 9’uncu oturum olduğu görüşüne onay verdiklerini belirtti.