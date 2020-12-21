Atun: Özgürgün’e bir fırsat verilmeli

UBP Milletvekili Sunat Atun BRT’de 14.Saat programına katılarak siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte UBP Milletvekili Sunat Atun’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar…

“MECLİS OTURUMLARINA GELMESİ SAĞLANABİLMELİ”

“Hüseyin Özgürgün ile ilgili karar grup kararı idi. Ben bunun sebebi ne idi bilemiyorum. Ancak benim şahsi görüşüm Özgürgün’e bir fırsat verilip de Meclis oturumlarına gelmesinin sağlanabilmesi gerekiyor. Ben kendi adıma bu kanaati ortaya koydum. Dolayısıyla seçilmiş yıllarca milletvekilliği yapmış başbakanlık yapmış birisi bence gelip görevini yapmalı, yapabilmeli. Buna da olanak sağlanabilmeli”

“KARARIM GRUP KARARI İLE ÖRTÜŞTÜ”

“Benim orada kararım, iradem grup olarak aldığımız karar ile örtüştü. Grup Özgürgün’ün istifası kabul edilsin deseydi dahi ben ret oyu verecektim. Çünkü benim görüşüme göre sayın Özgürgün’e gelip milletvekilliğine devam edebilme imkanı tanınmalı”…

“BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜM”

“Özgürgün bence Meclis Başkanı olur, olabilir, olmalı da”…

Olacak mı sizce? Kendi kararı. En son bir hafta önce Özgürgün ile görüştüm. Kendi şahsi görüşümü ortaya koyuyorum. Kendisi hakkında açıklamaları kendisinin yapması daha şık doğru olur. Ve benim için de daha şık bir yaklaşım olur. Diğer türlü onun kendi iradesine saygısızlık ederiz”….

“MİLLETVEKİLLERİNİN ONAYINA SUNULMASI NE KADAR DEMOKRATİKTİR? ”

“Ancak şunu bilmeliyiz ki Meclis’te otomatik çalışan bir mekanizma yok. Yani tüzük şunu demiyor; 10 toplantı üst üste gelmediğiniz zaman vekilliğiniz düşer demiyor. Ve unutmayalım halkın seçtiği bir vekilin vekillik görevinden alınmasını ister istifa ister görevden alınma. Halkın seçtiği bir milletvekilinin milletvekili görevinden alınmasını Meclis’in diğer milletvekillerinin iradeleri ile kararlaştırmaları ne kadar doğru ve ne kadar demokratik bir uygulamadır? Bir de bunun tartışılması gerekiyor…. Ama halkın oyları ile seçilmiş bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesi diğer milletvekillerinin onayına sunulması ne kadar demokratiktir? Ben de bunu sorarım..”

“BENİM DEMOKRASİ ANLAYIŞIMA AYKIRIDIR”

“O yüzden halkın seçtiği bir milletvekilini ben bir milletvekili olarak Meclis ile olan bağlantısını kesip, milletvekilliğini düşürtmek istemem. Bu da benim demokrasi anlayışıma aykırıdır”. …

“SİYASET GEÇERLİ VİZYON VE TECRÜBEYE DAYANIR”

“Ben her zaman şunu söylerim. Siyasi partilerde liyakat sahibi ve tecrübeli kişilerin kıdemine göre görevleri alabilmeleri gerekiyor. Siyaset herşeyden önce iki şeye dayanır. Benim edindiğim 12 sene tecrübe bu. 1. Geçerli bir vizyon olmalı 2. de tecrübe olmalı. Bu ikisi ne kadar gelişmiş ise o siyasetçi de o kadar iyi hizmet verebilir. O bulunduğu görevi de o kadar iyi yerine getirir. Halkta bundan o kadar iyş derecede faydalanır”…

“BİRAN EVVEL MECLİS BAŞKANI SEÇİLMELİ”

“Şuanda biz ülke olarak ve vatandaşlar olarak en az 3 ay kaybettik. Karamsar tablo çizmiyorum bir yanlışlığa, eksikliğe işaret ediyorum. Bunun daha da bir gecikmesi 1-2 ay gecikmesi maliyenin kendi sistemi içerisinde aksaklıklar getirebilir. O yüzden biran evvel Meclis Başkanı seçilmeli. Biran evvel komiteler tayin edilmeli ve bütçe görüşmelerine başlanmalı.”

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21/12/2020 21:28