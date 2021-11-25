Atun: Sanayiye yapılan destekleri artırma hedefimiz var

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Alayköy 2. Etap Sanayi Bölgesi Yol Bakım İhalesini kazanan Capiton Construction şirketi arasında anlaşma imzalandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun,imza töreninde yaptığı konuşmada, Alayköy 2. Etap Organize Sanayi Bölgesi’nin en başından kendilerinin hazırladığı bir proje olduğunu anımsatarak, “Daha önceki bakanlık dönemlerimizde tasarlanan ve Lefkoşa’nın ihtiyacı olan sanayi üretim kapasitemizin gelişimi için daha evvelden çok önceleri tasarladığımız, yapımında büyük katkılar koyduğumuz ve şu anda o bölgede birçok işletmenin fail olduğu bir bölgemizdir. Alayköy İkinci Etap Sanayi Bölges’inde yıpranan yollar için bugün Merkezi İhale Komisyonu’nun yapmış olduğu ihale dahilinde, ihaleyi kazanan şirketle 1 milyon TL’nin altında olan o ihaleyi imzalamış bulunuyoruz” dedi.

Atun, sanayi alandaki faaliyetlerin, hem alt yapısının hem de üst yapısının yeterli olmasının, ülke ekonomisinin üretkenliğinin ve verimliliğinin arttırılması adına son derece önemli olduğunun da altını çizen Atun şöyle konuştu:

“Devletin yapması gereken yatırımlar; yol, su, elektrikle sınırlı değil. Yol, su, elektrik yapılması gereken yatırımların en başta ilk adımladır. Üretim kapasitelerinin verimli hale getirilmesi, iç pazar ve özellikle dış pazarlarda bulunmasına kadar devletin birçok ödevleri var. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Alayköy 2. Etap’ta kurulan ve yatırım yapan şirketlerin, ihracat kapasitesine sahip olanların kapasite genişlemeleri ve mevcutların moderizasyonu için hibe de dahil olmak üzere birçok geniş programlar devreye almıştık. Üzüntüyle izledim ki; geçtiğimiz 3 yıl boyunca özellikle sanayimize yönelik yapılan destekler ve destek programları ortadan kalkmış, kaldırılmış….Bunlar ülke ekonomisi adına üzücüdür. Bu tür; ülkenin üretim ve katmader kapasitesine yönelik verilen desteklerin ortadan kalkması demek, ülkenin gayrisafi milli hasıla gelişiminin düşmesi demektir. Gayrisafi milli hasılanın gelişimi düştüğü zaman ve küresel ekonomik krizlerle veya parasal krizlerle de birleştiği zaman bunların yıkıntıları maalesef çok büyük oluyor. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde az önce ifade etmiş olduğum sanayi destekleri, hibe destekleri ve ihracat destekleri gibi alanlarda hem teşvik edici çalışmalar, hem yol gösterici çalışmalar, hem kapasite arttırıcı çalışmalar, hem de finansal destekler yapılmış olsaydı bugün ülke olarak çok daha farklı noktaları konuşuyor olacaktık. Ancak bunların yapılmamış olmasından dersler çıkarılması gerekiyor. Bir sonraki hükümette görevde biz olursak bu anlayışla hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Biz olmaz da başkaları olur ise, geçmiş 3 yılda yapılan bu ihmalleri yapmamaları yönünde tavsiyelerim vardır. İhalenin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve en erken zamanında taahhüt ettiği üzere ilgili şirketin bu işi bitirmesi için gerekeni yapmaları kendilerinden rica ediyorum.”

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25/11/2021 11:15