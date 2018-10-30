Atun, Sucuoğlu ve Tatar, Eroğlu'nun ofisinde buluştu

UBP Kurultayı’nın ilk tur seçimlerinin ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi sabah programında Sunat Atun, Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın Derviş Eroğlu’nun ofisinde bir araya geldiğini ve ittifak kararı aldığını açıkladı.

Hüseyin Ekmekçi, Ersin Tatar'ın sabah saatlerinde Mağusa'da Sunat Atun ile öğlen Lefkoşa'da Faiz Sucuoğlu ile bir araya geldiğini akşam saatlerinde de Derviş Eroğlu'nun ofisinde buluştuklarını açıkladı

Ekmekçi, alınan bu ittifak kararının ardından Atun ve Sucuoğlu’nun Tatar’ı destekleme kararlarını stratejik olarak aynı anda sosyal medyadan duyurduklarını kaydetti.

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