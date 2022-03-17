Atun: Toplu taşımacıların ödemelerine başlandı

Maliye Bakanı Sunat Atun, bugün toplu taşımacıların ödemelerine başlandığını duyurarak, yarın ise kamu çalışanlarının 2021 yılı Ekim ayına ait ek mesai ödemelerinin başlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT ekranlarında yayınlanan ‘18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, açıklamalarda bulundu.

Atun, gelir ve gider dengesindeki farklılığın belirginleştiğini ifade ederek, “Önümüzdeki hafta başına kadar bu rakam netleşir. Ay sonu gelir gider dengesinde bir açıklık olmasından dolayı iç borçlanmaya gitmemiz gerekecek” dedi.

Maliye Bakanı Atun, bugün itibarıyla toplu taşımacıların ödemelerine başlandığını duyurarak, yarın ise kamu çalışanlarının 2021 yılı Ekim ayına ait ek mesai ödemelerinin başlanacağını duyurdu.

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17/03/2022 20:04