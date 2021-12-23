Atun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’yla Görüştü

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23/12/2021

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Atun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’yla Görüştü

Ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir toplantı yaptı.
Atun, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda Türkiye’de uygulanan teşvik ve piyasa programlarının KKTC’de de uygulanması konularını görüştüklerini belirtti.
Atun, ülkeye döndüğünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacağını kaydetti.

23/12/2021 19:24
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TAGS: Sunat Atun, Türkiye, Kavcıoğlu, Merkez Bankası
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