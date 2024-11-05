Atun: 9. oturum olarak tescil edilmeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in yerine Cumhurbaşkanı Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Mecliste yoklamanın ardından kürsüye çıkan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye seslenerek bugünkü birleşimin 9. birleşim olarak ilan edilmesini ve kayıtlara geçmesini talep etti. Atun, “Bunun sizin göreviniz olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer bir tereddüdünüz varsa, nihai karar yeri genel kuruldur, genel kurulun oylarına başvurabilirsiniz. Bugünkü birleşim 9'uncu birleşimdir. Eğer ilan edilmeyecekse, UBP’nin buna alet olması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.