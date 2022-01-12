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Atun:Tüp gaza zam yok indirim üzerinde çalışıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, katıldığı bir TV programında tüp gazla ilgili açıklamalarda bulundu

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12/01/2022

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Atun:Tüp gaza zam yok indirim üzerinde çalışıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, katıldığı bir TV programında tüp gaza zam yapılmayacağını ve indirim yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Sunat Atun, Güney Kıbrısa kıyasla KKTC satılan tüpgazın ucuz olduğunu bu nedenle tüplerin Güney Kıbrıs'a götürüldüğü iddialarının olduğunu belirtti.

Atun 2017 yılında gaz ithalatının 31 bin ton olduğunu geçtiğimiz yıl ise 29 bin tona gerilediğine dikkat çekerek, "Yıllık tüketimde azalma varken ortada tüp yok. Burada bir sıkıntı var” dedi.

Tüp gaz dolum tesislerinin yetkililerini toplantıya çağırdığını ifade eden Atun, bayilerin daha fazla tüp almalarını sağlamak için  Kalkınma Bankası’nda bu şirketlere kredi vermeyi teklif edeceklerini kaydetti

Atun gazdaki sıkıntı stokçuluktan değil geminin geç gelmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

 

12/01/2022 10:19
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