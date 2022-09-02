Aubameyang, Chelsea'de

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın Gabonlu santrforu Pierre Emerick Aubameyang, İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'ye transfer oldu.

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02/09/2022
trt spor

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Aubameyang, Chelsea'de

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, "Pierre-Emerick Aubameyang'ın, Barcelona'dan Chelsea'ye kalıcı transferi tamamlandı." denildi.

Gabonlu 33 yaşındaki forvet oyuncusunun Chelsea ile iki yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Aubameyang, geçen sezon Barcelona formasıyla 23 maçta 13 gol attı.

Gabonlu yıldız, bir diğer Premier Lig ekibi Arsenal'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

02/09/2022 10:13
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TAGS: spor, futbol
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