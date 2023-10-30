Auto Show & Time Attack Cemsa’da yapıldı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “MobileLink Cep Shop Race Fest”, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Zamana karşı pist yarışı için 87 pilotun kayıt olduğu yarışta dereceye girenler belirlendi.

Son yılların katılımcı açısından oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon üçüncü ve son kez yapıldı. Yine oldukça ilgi gören organizasyona “Time Attack” için 87 pilot kayıt yaptırdı. 100’ün üzerinde de Auto Show kaydı alınan organizasyon tam bir yarış festivali şeklinde geçti.

Mobile Link Cep Shop’un ana sponsorluğunda yapılan organizasyon ayrıca; Tuning Torch, Kaan Motors, Akeler kaporta & Boya, Audi Debreli ve Ataoğlu Grup’un da katkılarıyla, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü, Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Öğle saatlerinde kapıların açıldığı ve araçların sergilenmeye başladığı organizasyonda pist yarışı akşamüzeri başladı. 87 pilotun kayıt yaptırdığı fakat çeşitli sebeplerle 70 pilotun derece elde edebildiği yarışın en iyi derecesini 49 kapı numaralı Nissan 350Z aracıyla Ahmet Bağrıaçık elde etmeyi başardı. 1 dakika 43,903 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer alan Bağrıaçık’ı, 5 kapı numaralı Honda CRX aracıyla Behiç Topcu takip etti. Topcu’nun derecesi ise 1 dakika 43,992 saniyeydi ve sadece 100’de 9 saniyeyle ikinci oldu. Günün üçüncüsü ise Mitsubishi Lancer EVO 8 aracıyla Emre Türkelman oldu. Türkelman’ın derecesi ise 1 dakika 44,602 saniyeydi.

Genel Klasmanın yanı sıra 5 sınıfta da ödüller verildi

Ön çeker, Arka çeker ve Dört çeker sınıflarına ayrı kupalar takdim edildi. Kadın sınıfları da ön çeker ve arka çeker olarak ayrıldı. İlk kez 3 farklı sınıfın birincileri genel klasman ilk üçünü oluşturdu. Ahmet Bağrıaçık arka çeker birincisi, Behiç Topcu ön çeker birincisi ve Emre Türkelman 4 çeker birincisi oldu. Arka çekerde ikinci Ali Güran Tahsin, üçüncü Mustafa Beyaz oldu. Ön Çekerde güneyden yarışa katılan Constantine ikinci, Niyazi Yorgancıoğlu üçüncü oldu. 4 çekerde ise Coşkun Gürel ikinci, Hüseyin Genç üçüncü oldu. Kadınlarda günün en iyi derecesini 1 dakika 53,337 saniyelik derecesiyle Zühre Atalay elde etti. Atalay Kadınlar ön çeker birincisi oldu. İkinci Jale Kuset ve üçüncü Kaderina Göktaş oldu. Kadınlar arka çekerde birinci Huri Bağrıaçık, ikinci Şerife Zihni Mert ve üçüncü Yasemin Yalçınkaya oldu. Organizasyonda ayrıca genç co-pilotlara da kupa verildi. Behiç Topcu’nun oğlu Mustafa Topcu ve Ahmet Bağrıaçık’ın oğlu Mustafa Bağrıaçık kupa aldı. Ayrıca 8 yaşındaki Mustafa Bağrıaçık özel koltuk ile pistte babasının aracıyla gösteri sürüşü sergiledi ve büyük alkış topladı.

Organizasyonda ayrıca spor araçlar da sergilendi ve Auto Show ödülleri verildi. En iyi ses sistemine sahip araç ödülü Oğuz Balıkçı’nın oldu. En iyi görünüşe sahip araç ödülü iki kişiye verildi. Ödülleri Sema Kartal ve Adem Karpuz kazandı. En iyi motor dizaynına sahip araç ödülü ise Mustafa Cambaz’ın oldu. Organizasyon sonunda yapılan ödül töreninde Yönetim Kurulu üyeleri sponsorlara teşekkür plaketi takdim etti. Ardından kupalar dereceye girenlere takdim edildi. Kupaları Ana Sponsor Mobile Link Cep Shop Direktörü Mehmet Karadeniz, Yönetim Kurulu üyeleri; Ömer İlhan Sayar, İlke Koçak, Kaan Ogan, Samim Mamülcü, İbrahim Alkan ve Kemal Akeler takdim etti.

Genel Klasman

1.Ahmet Bağrıaçık (49) 1:43.903

2.Behiç Topcu (5) 1:43.992

3.Emre Türkelman (40) 1:44.602

Arka Çeker

1.Ahmet Bağrıaçık (49) 1:43.903

2.Ali Güran Tahsin (71) 1:50.747

3.Mustafa Beyaz (61) 1:51.359

Ön Çeker

1.Behiç Topcu (5) 1:43.992

2.Constantine (84) 1:46.068

3.Niyazi Yorgancıoğlu (65) 1:46.650

4 Çeker

1.Emre Türkelman (40) 1:44.602

2.Coşkun Gürel (46) 1:44.733

3.Hüseyin Genç (43) 1:46.896

Kadınlar Ön Çeker Klasmanı

1.Zühre Atalay (81) 1:53.337

2.Jale Kuset (8) 2:12.06

3.Kaderina Göktaş (24) 2:27.303

Kadınlar Arka Çeker Klasmanı

1.Huri Bağrıaçık (50) 1:58.806

2.Şerife Zihni Mert (63) 2:03.714

3.Yasemin Yalçınkaya (56) 2:04.249