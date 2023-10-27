Av ruhsat işlemleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları yarın açık olacak

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27/10/2023

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Av ruhsat işlemleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları yarın açık olacak

Av ruhsat işlemeleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları yarın 09.30-12.00 saatleri arasında açık olacak. Bakanlığımızın kaymakamlıklarla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda güncel av ruhsatlarını henüz alamamış veya çıkartamamış olan avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla yarın (28 Ekim) 09.30-12.00 arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarının açık olması ve hizmet vermeye devam edilmesine karar verildi.

27/10/2023 22:38
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TAGS: , İskele, Gazimağusa, Lefkoşa
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