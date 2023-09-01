Av ruhsatında online yenileme dönemi

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01/09/2023

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Av ruhsatında online yenileme dönemi

İçişleri Bakanlığı, avcıların ruhsatlarını online yenileyebileceği uygulamanın hayata geçirildiğini duyurdu. Avcılar, kaymakamlığa gitmek yerine İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden online ruhsat çıkarabilecek.

 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın internet sitesi üzerinde bulunan “ateşli silahlar otomasyonundan” online ruhsat alınabilecek. 2023-2024 dönemi için av ruhsatı çıkarmak isteyen avcılar; ruhsatını kovan indirimi almadan site üzerinden yenileyebilecek.

Online Av Ruhsatı linkleri şöyle: https://asilah-online.icisleri.gov.ct.tr/Security/Login veya

https://asilah-online.icisleri.gov.ct.tr/Security/Login.”

01/09/2023 18:34
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TAGS: Av ruhsatında online yenileme dönemi
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