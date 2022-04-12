Av silahıyla havaya ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı

Geçitkale’de tarihinde, saat 20.00 raddelerinde, Geçitkale sakini Hüdaverdi Diksoy, ikametgahının avlusunda av silahı ile havaya ateş açtığı iddiasıyla polis tarafından tutuklanarak çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı bugün “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma, patlayıcı madde tasarrufu ve meskûn bölgede ateş açma” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru, 09.04.22 tarihinde saat 20.00 raddelerinde zanlının ikametgahının avlusu içerisinde av silahı ile havaya ateş ettiği yönünde alınan bilgi ışığında olay mahalline gitmek üzere karakoldan çıktıkları esnada silah sesinin kendilerince de duyulduğunu söyledi.

Olay mahalline gidildiğinde zanlının ikametgahında tespit edildiğini, alkol tesiri altında olduğunun görüldüğünü belirten tanık polis, ikametgâh içerisinde ve çevresinde yapılan tüm aramalara rağmen mesele ile ilgili herhangi bir iz veya emarenin bulunamadığını söyledi. Sürdürülen araştırmada zanlının 11.11.21 tarihinde adına kaydedilmiş Huğlu marka bir silahı olduğunun tespit edildiğini söyleyen tanık, bu silahın nerede olduğu yönünde sorgulanan zanlının “silah namustur verilmez” cevabı verdiğini, ikametgahta yapılan aramada Huğlu marka silah dahil başka herhangi bir av silahı bulunamadığını ifade etti.

Mesele ile ilgili 8 ifade temin edildiğini, zanlıyı silah ile havaya ateş ederken gören herhangi bir tanık ifadesi elde edilmediğine dikkat çeken tanık, zanlının belediye başkanı ile aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle alkol tesiri altında bu suçları işlediği ve silahın da yetkisiz şahıslar tarafından saklanıldığı düşünülmektedir diyerek bu yöndeki araştırmalarını devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 3 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, tahkikatın salimen devam etmesi maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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12/04/2022 19:58