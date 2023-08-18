Av tarihleri belirlendi

İkinci İnce Av sezonunda avcılar 3, 10, 17 ve 24 Eylül’de avlanabilecek

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18/08/2023

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Av tarihleri belirlendi

İkinci İnce Av Sezonu’nda avcılar, 3, 10, 17 ve 24 Eylül olmak üzere dört gün ince ava açık bölgelerde avlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” uyarınca, 2’nci İnce Av Sezonu’nda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi.

Pazar günü yapılabilecek 2’nci İnce Av’da av haritasındaki 23, 24, 28, 29, 34, 35, 42, 43 ve 56 numaralı bölgeler ava kapalı olacak.

18/08/2023 09:53
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TAGS: Av tarihleri
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