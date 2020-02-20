Av. Aşçıoğluları: Dokunulmazlık tamamen değil, davalarla ilgili kaldırıldı

Anayasa mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin ara emri talebini reddetti.

UBP eski genel başkanlarından Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti’nin, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı davanın karar duruşması bugün yapıldı.

Mahkeme ara emri talebini reddeddi.

Konuyla ilgili BRT’ye konuşan Avukat Şefik Aşçıoğluları, Anayasa mahkemesinin ara emrini reddediğini ancak, yapılan açıklamada, Özgürgün’ün dokunulmazlığının tamamen değil sadece aleyhine dosyalanan 3 ceza davası ile ilgili kaldırıldığına vurgu yapıldığını söyledi.

(BRT)

20/02/2020 14:31