Av. Aslı Murat: Adaletin temel ilkeleri bir kez daha ihlal edildi

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Av. Aslı Murat, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Sahte Evrak Düzenleme" suçlamasıyla yargılanan Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Turgut Muslu’nun beraati sonrası yaptığı açıklamada, davanın adalet sisteminin temel ilkelerini sorgulatan önemli bir örnek olduğunu vurguladı. Murat, dava sürecinde yaşanan hukuki hatalara dikkat çekerek, adil yargılama hakkının ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini belirtti.

Av. Murat, açıklamasında şu noktalara değindi:

Polis Soruşturmasındaki Eksiklikler: Polis teşkilatının yürüttüğü soruşturma neticesinde elde edilen bulguların adil ve hukuki kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Murat, "Eğer bu süreç düzgün işletilseydi, Turgut Muslu aleyhine bir dava bile açılmayacaktı," dedi. Savcılığın Sorumluluğu: Savcılığın, beraat etmesi gerektiği açık olan bir kişi aleyhine dava dosyalamadan önce durumu daha dikkatli incelemesi gerektiğini belirten Murat, "Bu şekilde dava bile açılmayabilirdi," ifadelerini kullandı. Tutuklu Yargılama Uygulaması: Ağır Ceza Mahkemesi'nde uygulanan tutuklu yargılama uygulamasının masumiyet karinesi ve kişi özgürlüğü gibi temel haklarla çeliştiğini vurgulayan Murat, bu uygulamanın insan hakları açısından ciddi ihlaller doğurduğunu kaydetti.

Murat, hukukun üstünlüğü ilkesinin önemine dikkat çekerek, "Hukuk devleti olmanın en önemli göstergesi, ceza yargılamaları sırasında kullanılan mevzuat ve onun uygulamalarıdır. İnsan onurunu ve haklarını korumak istiyorsak, bu hususa çok ama çok dikkat etmek zorundayız," şeklinde konuştu.